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Законодательство РК
12:15 28.03.2022

Автолюбители, не уплатившие налог на транспорт до 1 апреля, не смогут получить банковские услуги

уплата налога на транспорт Фото: Zakon.kz
Срок уплаты налога на транспортные средства с физических лиц за 2021 год истекает 1 апреля текущего года, после этой даты должники не смогут воспользоваться рядом банковских услуг, передает Zakon.kz.

Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на мобильном приложении е-Salyk-Azamat, на сайте kgd.kz или можно узнать в едином контакт-центре «1414/3».

По истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и т.д.Департамент госдоходов Алматы

При этом за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Нацбанком РК.

Кроме того, налоговые органы для принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно удерживаются судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга.

Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, в ДГД Алматы призывают автовладельцев оплатить налог на транспортные средства в ближайшие дни.

Лариса Черненко
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