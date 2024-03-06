Казахстанцам необходимо уплатить налог на транспорт до 1 апреля

В Казахстане срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что при исчислении налога необходимо использовать МРП в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году.

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении "e-Salyq Azamat".

Вместе с тем в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год.

Информация по исчисленным суммам налога будет направлена после 15 марта 2024 года пользователям мобильных приложений "АО "Каспи банк" и АО "Халык банк" в виде PUSH-уведомлений.

Также информация о сумме налога будет размещена в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях "e-Salyq Azamat" и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк".

Все пользователи указанных мобильных приложений смогут увидеть исчисленные суммы налога на транспортные средства за 2023 год и произвести его оплату.

Вместе с тем в КГД отметили, что со 2 апреля 2024 года лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

По суммам задолженности более 1 МРП (3450 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления автоматически формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

В целом по республике по состоянию на 28 февраля 2024 года задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц по 539 241 налогоплательщику составила 16,3 млрд тенге, в том числе основная сумма задолженности приходится на налог на транспорт – 14,9 млрд тенге.



Из них наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, зарегистрированы в следующих регионах:

Алматы – по 26 тысячам должников задолженность составляет 3,5 млрд тенге;

Алматинская область – по 24 тысячам должников задолженность составляет 2,2 млрд тенге;

Астана – по 20 тысячам должников задолженность составляет 1,6 млрд тенге.

В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из РК.

Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

В Комитете резюмировали, что дабы избежать нежелательных последствий и лишних затрат, рекомендуется своевременно уплатить налог, а при наличии налоговой задолженности – налог и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца).