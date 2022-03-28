Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за событий в Украине

В заявлении отмечено, что с февраля 2022 года в средствах массовой информации и социальных сетях активно размещаются материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих стран. Более того, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны. Пресс-служба ГП РК

Как отметили в надзорном органе, данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна.

В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации, призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях. Пресс-служба ГП РК

В ведомстве добавили, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости его территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно наказуемыми деяниями (ст. 172, 174, 180 УК РК) и влекут лишение свободы до 10 лет.