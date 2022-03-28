Охотничий инстинкт: как не стать жертвой бродячей собаки

По словам кинолога, работу не с каждым животным можно назвать дрессурой – в некоторых случаях речь идет о коррекции поведения. В основном это касается бродячих собак и тех, что неправильно воспитывались хозяевами. Самый сложный вариант – четвероногий, ощутивший вкус крови, последствия для психики животного могут быть необратимыми.

Вместе с тем далеко не все бродячие стаи представляют реальную опасность. Как утверждает специалист, основная масса бродяжек – несильные, не доминирующие особи. Они поколениями выживали за счет избегания конфликта с людьми, всячески скрываясь от отлова или отстрела.

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Гораздо хуже, когда на улице оказывается породистая собака с сильными генами, характером. Ротвейлер или питбуль, попав на волю, входит в стаю и начинает доминировать над слабыми сородичами – такая стая становится опасной. Потому что те псы, которых у нас принято называть «бойцовскими», будут на улице проявлять агрессию и жестокость. Они не станут выживать, прячась за мусорными баками. Андрей Маликов

Почему «друзья человека» нападают на людей

Собака, объясняет Андрей, не нападает на человека с целью пропитания, у нее нет этого в генах. Дело в охотничьем инстинкте.

Представьте, идет ребенок со школы, видит стаю. Он боится собак. Что он делает? Приостанавливается. Он маленький по размеру, начинает отступать, убегать, пищать. Эта ситуация провоцирует собаку на то, чтобы догнать добычу. Именно охотничий инстинкт дает собаке догнать добычу. После того как догонит, вполне вероятно, большинство собак, если в стае нет сильной особи, подбегут, укусят и отбегут. Но, если есть сильная особь, которую выгнали из дома, она будет убивать добычу. Мы не видели ни одной жертвы собаки, которую бы съели. Нет. Они просто убивают, мы видим рваные раны. Как только жертва замирает, перестает сопротивляться и подавать признаки жизни, им становится неинтересно, они уходят. Это не голод. Если даже вы с пакетом, в котором мясо, идете – собаке проще выхватить этот пакет, чем напасть на вас.

Как не спровоцировать собаку

Эксперт советует спокойно проходить мимо хвостатых, не обращая на них внимания. Главное – не бежать. Не отступайте спиной вперед, но оборачивайтесь на них, контролируйте ситуацию: собаки порой нападают в спину.

На помощь может прийти горсть камней или корма. Камни отпугнут животных, корм отвлечет внимание от вас. В любом случае старайтесь сохранять уверенность, не суетитесь, не показывайте страх – так вы будете выглядеть легкой жертвой, на которую можно поохотиться, советует кинолог.

Если нападение случилось

Завидев подозрительное движение какой-либо особи в свою сторону, необходимо громко топнуть, замахнуться на нее. Не помешают и предусмотрительно подобранные по дороге камни.

Почему камни? Первая защитная реакция человека в случае нападения собаки – кинуть в нее что-нибудь. На генетическом уровне у бродячих псов: вижу наклон – отхожу на два-три шага назад. Замах – еще два-три шага. Но многие, если не услышат звук падения камня, начинают подходить еще ближе. Тогда придется перебороть себя и сделать несколько шагов в сторону собаки. Она уже увидела в вас слабую особь, на которую можно поохотиться. Здесь нужно выиграть у нее. Шавка будет гавкать и бегать вокруг вас. А вот сильная, уже убивавшая других собак, может пойти в атаку. Если расстояние позволяет, попробуйте в нее что-нибудь кинуть. Если нет, думайте, как не причинить себе вред. Оптимальный вариант – показать, что вы ее не боитесь, и занять чем-то ее пасть, чтобы в пасти не оказалась ваша нога или рука. Пока она летит на вас, снимите куртку и выставьте ее вперед. Она схватит первое, что попалось. При этом вы не должны кричать. Тогда собака может отстать. Кричать можно, но только с упором на собаку и агрессивно. И без высоких, «визгливых» нот. Андрей Маликов

Кинолог рекомендует обороняться всем, что есть под рукой: палкой, тяжелым рюкзаком. Защитите руку, обмотав ее плотной верхней одеждой. Вцепившуюся в руку или ногу псину можно попробовать схватить за загривок и прижать к земле, потрепать, откинуть от себя. Используйте фактор внезапности, громкие звуки. Пригодится и перцовый баллончик, но с ним стоит быть осторожнее, дабы не навредить себе.

Ко всевозможным современным гаджетам вроде ультразвуковых отпугивателей и фонариков эксперт относится скептически.

Есть такая вещь, как ультразвуковой отпугиватель для собак. Суть в том, что с таким звуком собаки в природе не сталкиваются, он для них непривычен. Он якобы должен создавать безопасную дистанцию. Так вот, когда с отпугивателем иду я, ко мне ни одна собака близко не подходит. Мы тестировали их в свое время. Но стоит дать этот отпугиватель в руки человеку, который реально боится собак, получается обратный эффект. Стая, наоборот, начинает двигаться в сторону человека. Потому что они хоть и слышат что-то непонятное, но чувствуют страх и считают, что нужно преодолеть это непонятное, чтобы добраться до жертвы. Фонарики вообще эффективны только в темное время суток.

Советы собачникам

Спикер отмечает, что дворняги порой абсолютно не реагируют на идущих мимо людей, а вот собачники, вышедшие на променад с любимцем, вызывают их повышенный интерес и провоцируют на агрессию. Поэтому маленького декоративного песика следует взять на руки и, опять же, запастись камнями, кормом. Большую сильную собаку, полезшую в драку, придется приспустить и, как истинный товарищ, помогать ей сзади, позволяя дать отпор.

Самая большая проблема – если пес самоуверенный, но небольшой. Тогда вам надо его защищать. Но собачники, как правило, не боятся собак, выбирают маршруты. Лезть в собачью свору нельзя, но вытащить свою собаку можно с помощью палок и булыжников, постепенно отгоняя более слабых особей. Если твой пес кого-то держит, не оттаскивай. Если держат его, оттаскивай «соперника» за задние лапы. Андрей Маликов

В завершение беседы кинолог еще раз напомнил, что страх перед извечными соседями человека лучше перебороть, потому что жить с ним опасно. Дабы «посмотреть фобии в лицо», достаточно завести собственного пса (если позволяют время и ресурсы), обратиться за помощью в приюты или кинологические центры.