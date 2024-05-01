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Чем полезны куриные яйца для собак

Чем полезны яйца для собак, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 15:43 Фото: pixabay
Кинолог рассказал о пользе куриных яиц для собак, передает Zakon.kz.

"Мослента" пишет, что вареные или сырые яйца можно добавлять в рацион своей собаки. Питомцы легко усваивают яичный белок, а желток содержит ненасыщенные жирные кислоты, а также кальций, фосфор, железо, витамины. Такой совет хозяевам дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Но тут важно не переусердствовать и вписывать все съеденное собакой в ее дневную норму.

"Любимцу можно давать не более трех яиц в неделю. Следите за реакцией организма собаки на яйца и при возникновении аллергии или других проблем исключайте этот продукт", – рекомендовал кинолог.

Владимир Голубев уточнил, что в пищу собаки можно добавлять и яичную скорлупу, хорошо измельчив ее. В ней содержится много минералов и кальция.

Кроме того, собаку можно угощать кусочком мяса или субпродуктами. Также они едят овощи и фрукты: яблоко, морковь, кабачок и тыкву.

Хозяин в ответе за питомца: что нужно знать.

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