«ВОЗ планирует захватить власть во всем мире»: новый фейк рассылают казахстанцы

На самом деле, как отмечено на сайте stopfake.kz, такого договора не существует.

Речь идет о так называемом пандемическом соглашении, которое ВОЗ планирует расширить и внести в него поправки. О начале разработки этого документа было объявлено во время пандемии COVID-19. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ВОЗ еще 1 декабря 2021 года, – отмечено в публикации.

Эксперты добавили, что международное соглашение разрабатывают для того, чтобы укрепить механизмы предотвращения пандемий, обеспечения готовности и принятия мер реагирования.

Нигде в нем не говорится о том, что соглашение будет принято исключительно ВОЗ в одностороннем порядке или будет обладать юридической силой, превышающей конституции каких-либо независимых государств. Также не сказано о том, что оно даст ВОЗ основания для захвата власти во всем мире.

Напротив, все страны-участницы будут участвовать в обсуждении нового соглашения и смогут внести в него свои правки и замечания. К примеру, так уже поступили США, Индия, Бразилия и другие.

То, что соглашение вступит в силу уже в мае 2022 года, – неправда. Согласно предварительным планам, это может произойти лишь в 2024 году. До тех пор будут идти обсуждения, – говорится в публикации.