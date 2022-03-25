17:57 25.03.2022
Астероид столкнется с Землей: новая рассылка в Казнете
Фото: pixabay
Казахстанцы рассылают новость о том, что 6 мая 2022 года в Землю врежется огромный метеорит, который станет самым опасным со времен гибели динозавров, сообщает Zakon.kz.
Об этом, как утверждают авторы рассылки, якобы уже предупредили специалисты NASA.
На сайте Stopfake.kz отмечено, что речь идет о метеорите, обнаруженном в 2009 году. Его название — 2009 JF1.
Размеры метеорита, по оценкам специалистов, относительно скромные – всего 10 метров в диаметре. Это меньше, чем размеры астероида, упавшего близ Челябинска в 2013 году.
Эксперты заявляют, что формулировка «размером с египетскую пирамиду» в данном контексте крайне манипулятивна.
Дело в том, что всего в Египте 118 пирамид разного размера. Среди них встречаются и совсем маленькие. Самая большая пирамида в Гизе в высоту достигает 147 метров, что в разы превышает размеры астероида 2009 JF1.
По прогнозам ученых, он действительно может столкнуться с землей 6 мая 2022 года, однако вероятность такого события равна 1 к 140 000. Вероятность того, что астероид пролетит мимо нашей планеты, гораздо выше, – говорится в публикации.
Таким образом, пугающие заголовки об огромном метеорите, способном уничтожить жизнь на Земле, — преувеличение и манипуляция.
Метеорит 2009 JF1 относительно маленький, а вероятность его столкновения с Землей крайне низкая.