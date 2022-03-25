Астероид столкнется с Землей: новая рассылка в Казнете

Об этом, как утверждают авторы рассылки, якобы уже предупредили специалисты NASA.

На сайте Stopfake.kz отмечено, что речь идет о метеорите, обнаруженном в 2009 году. Его название — 2009 JF1.

Размеры метеорита, по оценкам специалистов, относительно скромные – всего 10 метров в диаметре. Это меньше, чем размеры астероида, упавшего близ Челябинска в 2013 году.

Эксперты заявляют, что формулировка «размером с египетскую пирамиду» в данном контексте крайне манипулятивна.

Дело в том, что всего в Египте 118 пирамид разного размера. Среди них встречаются и совсем маленькие. Самая большая пирамида в Гизе в высоту достигает 147 метров, что в разы превышает размеры астероида 2009 JF1.

По прогнозам ученых, он действительно может столкнуться с землей 6 мая 2022 года, однако вероятность такого события равна 1 к 140 000. Вероятность того, что астероид пролетит мимо нашей планеты, гораздо выше, – говорится в публикации.

Таким образом, пугающие заголовки об огромном метеорите, способном уничтожить жизнь на Земле, — преувеличение и манипуляция.