Страны G7 отказались платить за газ в рублях

По информации РИА Новости, все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов.

Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема. Министр экономики Германии Роберт Хабек

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.