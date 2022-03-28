19:16 28.03.2022
Страны G7 отказались платить за газ в рублях
Фото: pixabay
Страны «Большой семерки» не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов.
Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема. Министр экономики Германии Роберт Хабек
В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.