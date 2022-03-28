В Карагандинской области заключенный напал на сотрудников колонии

Отбывающий наказание за убийство заключенный попытался занести в камеру блок сигарет. Получил замечание от контролера о том, что для курения изделий есть отведенные места и хранить сигареты в камере запрещено. В ответ осужденный напал на контролера, а после ударил дежурного.

По данному факту было зарегистрировано уголовно дело по ст. 429, ч. 2 УК РК «Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения» и рассмотрено в суде городе Жезказган. Суд признал виновным осужденного и назначил три года лишения свободы. ДУИС по Карагандинской области

К слову, осужденному оставалось отбыть два года за предыдущее преступление. Путем сложения сроков, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.