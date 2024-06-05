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Двое суток ищут сбежавшего из колонии заключенного в Карагандинской области

Двое суток ищут сбежавшего из колонии заключенного в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 22:41 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области из колонии-поселения сбежал осужденный. Мужчина не вернулся в учреждение с работы, сообщает Zakon.kz.

Осужденный сбежал из учреждения минимальной безопасности, которое расположено в поселке Долинка Карагандинской области. По словам местных жителей, на протяжении двух дней в населенном пункте неспокойно. Люди в формах опрашивают ранее судимых лиц, пытаясь установить возможные связи беглеца.

Информацию о побеге заключенного прокомментировали в пресс-службе ДУИС Карагандинской области. По данным ведомства, осужденный не вернулся в колонию после работы.

"По факту уклонения, а именно невозвращения с рабочего места отбывающего наказание в учреждение минимальной безопасности, проводятся поисковые мероприятия. Они направлены на установление его местонахождения. Задействован личный состав учреждения и ДУИС", – сообщили в пресс-службе ДУИС Карагандинской области.

Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщал, что в учреждениях КУИС за последние годы установлены более 39 тысяч камер видеонаблюдения. Они помогли предотвратить 43 суицида и четыре попытки побега. Также зафиксировано 24 тысячи нарушений режима содержания со стороны осужденных.

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