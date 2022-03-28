Анастасия Городко стала чемпионкой мира по фристайл-могулу

Молодая фристайлистка выиграла «золото» в параллельном могуле. За ней на пьедестале почета разместились две американки: Элизабет Лемли и Элли Макуга.

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В этой же программе фристайл-могула среди юниоров на старт вышли двое казахстанцев - Федор Бугаков и Максим Емельянов. К сожалению, они высокими результатами не блеснули, Федор закончил соревнования на 19 месте, а Максим на 23 строчке.

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