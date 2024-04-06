Казахстанка завоевала вторую медаль на Чемпионате мира по фристайл-могулу в Италии

Казахстанской фристайлистке Анастасии Городко не удалось выиграть второе "золото" на чемпионате мира среди юниоров в Кьеза-ин-Вальмаленко, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщило издание Sportarena.kz, представительница ВКО была близка к этому успеху, однако в дисциплине "параллельный могул" ее одолела в финале американка Кайл Кариотис.

Ранее наша соотечественница выступила лучше всех в могуле. Она захватила лидерство сразу же с первого своего выступления, став лучшей в квалификации, финале и суперфинале.



