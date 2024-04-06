Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанка завоевала вторую медаль на Чемпионате мира по фристайл-могулу в Италии

Казахстанка завоевала вторую медаль чемпионате мира по фристайл-могулу в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 18:22 Фото: olympic.kz
Казахстанской фристайлистке Анастасии Городко не удалось выиграть второе "золото" на чемпионате мира среди юниоров в Кьеза-ин-Вальмаленко, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Как сообщило издание Sportarena.kz, представительница ВКО была близка к этому успеху, однако в дисциплине "параллельный могул" ее одолела в финале американка Кайл Кариотис.

Ранее наша соотечественница выступила лучше всех в могуле. Она захватила лидерство сразу же с первого своего выступления, став лучшей в квалификации, финале и суперфинале. 


Читайте также

&quot;Рома&quot; – &quot;Лацио&quot;
Римское дерби в Серии А и битва за Лигу чемпионов в Бундеслиге
Спорт
Спортсменку дисквалифицировали за избиение лошади
Франция
Спортсмен упал с трамплина в бассейн во время выступления перед президентом Франции
Диана Абдуллаева
Италия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: