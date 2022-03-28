Илон Маск повторно заболел COVID-19

Об этом он сообщил 28 марта в Twitter.

У меня предположительно опять он (COVID-19 – Прим ред.), но симптомов почти нет. Илон Маск

В первый раз бизнесмен заболел COVID-19 в ноябре 2020 года. По его словам, в тот раз он чувствовал себя как при обычной респираторной инфекции, однако «с большей болезненностью тела и туманной головой при кашле и чихании».

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя прежде говорил, что не собирается делать прививку. Свою изменившуюся точку зрения Маск высказал в Twitter в минувшем году.