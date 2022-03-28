23:53 28.03.2022
Илон Маск повторно заболел COVID-19
Фото: Instagram/elonrmuskk
Американский предприниматель Илон Маск получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает Zakon.kz.
Об этом он сообщил 28 марта в Twitter.
У меня предположительно опять он (COVID-19 – Прим ред.), но симптомов почти нет. Илон Маск
В первый раз бизнесмен заболел COVID-19 в ноябре 2020 года. По его словам, в тот раз он чувствовал себя как при обычной респираторной инфекции, однако «с большей болезненностью тела и туманной головой при кашле и чихании».
Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя прежде говорил, что не собирается делать прививку. Свою изменившуюся точку зрения Маск высказал в Twitter в минувшем году.
Илон Маск высказался о создании своей соцсети
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