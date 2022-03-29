В Казахстане утвердили новый образец свидетельства беженца

Свидетельство лица, ищущего убежище, — документ, выдаваемый местным исполнительным органом, который подтверждает регистрацию ходатайства о присвоении статуса беженца.

Новый образец свидетельства можно посмотреть здесь.

Согласно казахстанскому законодательству, беженец — это иностранец, который в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой своей страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или лицо без гражданства, находящееся вне страны своего постоянного места жительства или гражданской принадлежности, которое не может или не желает вернуться в нее вследствие этих опасений.

Лица, ищущие убежище, имеют право на:

получение бесплатных услуг переводчика и получение информации о порядке присвоения статуса беженца, о своих правах и обязанностях; обращение с ходатайством о присвоении статуса беженца через консульские учреждения РК; отзыв ходатайства о присвоении статуса беженца; обжалование решения местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы об отказе в присвоении статуса беженца; нахождение в РК на срок до окончания процедуры принятия решения по ходатайству о присвоении статуса беженца, включая сроки обжалования; добровольное возвращение в страну происхождения или переезд в любую третью страну; медицинское обслуживание в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения; свободу труда или предпринимательской деятельности; судебную защиту имущественных и личных неимущественных благ и прав.

При этом лица, ищущие убежище, имеют иные права и свободы, а также несут все обязанности, установленные Конституцией, законами и международными договорами РК для иностранцев и лиц без гражданства.

Правила присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 5 апреля 2022 года.