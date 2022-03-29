Обводную ж/д линию для перевозки грузов построят в Алматы – МИИР

В этом году перед нами стоит задача довести объем грузоперевозок железнодорожным транспортом до 420 млн тонн, транзитных перевозок – до 24,5 млн тонн и транзита контейнеров – до 1100 тыс. ДФЭ. Сегодня порядка 90% транзитных грузов перевозится железнодорожным транспортом – 21 млн тонн из 23,8 млн тонн. В целом, ключевой количественный показатель развития транзитно-транспортного потенциала нашей страны определен в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйверы развития страны». Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

Глава МИИР добавил, что до 2025 года Казахстан должен довести объем транзитных перевозок до 30 млн тонн.

Для достижения поставленной задачи нами принимаются меры по строительству железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, контейнеризации грузов, развитию альтернативных маршрутов, развитию международных коридоров. В сфере железнодорожного транспорта для наращивания пропускного потенциала на так называемых «узких местах» в сфере железнодорожного транспорта мы планируем до 2025 года реализовать три ключевых инфраструктурных проекта. Каирбек Ускенбаев

Первый проект, по словам министра, - это «Достык – Мойынты». Реализация данного проекта позволит увеличить объем транзитных перевозок между КНР и Европой, пропускную способность участка до пяти раз и повысить скорость перевозки с 800 км/сутки до 1500 км/сутки.