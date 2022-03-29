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Законодательство РК
11:25 29.03.2022

Акбулакского стрелка обвиняют в участии в военных действиях за границей

Суд Фото: Zakon.kz
Сегодня в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве пятерых человек в алматинском микрорайоне «Акбулак» 20 сентября 2021 года, передает корреспондент Zakon.kz.
Игорь Дужнов обвиняется в совершении умышленных тяжких и особо тяжких преступлений против личности, против мира и безопасности человечества, против общественной безопасности и общественного порядка, против порядка управления, против правосудия и порядка исполнения наказания. Гособвинитель

В ходе объяснения сути предъявленных обвинений гособвинитель уточнил, что Дужнов, помимо прочего, обвиняется в умышленном неправомерном участии гражданина РК в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (ст. 172 Уголовного кодекса РК).

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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