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12:55 29.03.2022

Проблем на казахстанско-китайской границе из-за ухудшения эпидситуации в КНР нет – МИИР РК

фура Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, могут ли снова возникнуть проблемы c доставкой грузов на казахстанско-китайской границе из-за ухудшения эпидситуации в КНР, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас сказать, будет такая ситуация или нет, нельзя. На данный момент контейнерные грузоперевозки проходят без ограничений.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Между тем, по его словам, стабильная ситуация и по автоперевозкам.

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Автоперевозки тоже проходят проверку. Из-за эпидситуации эта процедура растягивается. На сегодня я не могу сказать, что есть какие-то сложности. Глава МИИР РК
Мадина Мамырханова
COVID-19 Ускенбаев Каирбек МИИР РК Казахстан Китай
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