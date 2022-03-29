Проблем на казахстанско-китайской границе из-за ухудшения эпидситуации в КНР нет – МИИР РК

Сейчас сказать, будет такая ситуация или нет, нельзя. На данный момент контейнерные грузоперевозки проходят без ограничений. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Между тем, по его словам, стабильная ситуация и по автоперевозкам.

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