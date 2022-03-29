12:55 29.03.2022
Проблем на казахстанско-китайской границе из-за ухудшения эпидситуации в КНР нет – МИИР РК
Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, могут ли снова возникнуть проблемы c доставкой грузов на казахстанско-китайской границе из-за ухудшения эпидситуации в КНР, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас сказать, будет такая ситуация или нет, нельзя. На данный момент контейнерные грузоперевозки проходят без ограничений.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев
Между тем, по его словам, стабильная ситуация и по автоперевозкам.
Автоперевозки тоже проходят проверку. Из-за эпидситуации эта процедура растягивается. На сегодня я не могу сказать, что есть какие-то сложности. Глава МИИР РК