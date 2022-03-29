Тугжанов объяснил, почему всем казахстанцам разрешили прививаться Pfizer

Вы знаете, что изначально были многочисленные просьбы. По этому вопросу мы шли поэтапно. Во-первых, была специальная группа лиц, имевших возможность привиться данной вакциной. Это кормящие и беременные, дети до 18 лет, круг людей, выезжающих за пределы РК по зарубежным поездкам – мы разрешение давали. Кроме этого, мы давали разрешение в последующем поэтапно (вакцинировать тех. – Прим. ред.), кому 60 лет, затем за 50 лет. Сегодня мы все возможности посчитали. Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов

В целом, по данным зампремьера, на сегодня в Казахстане против КВИ привились более 10 млн человек, или фактически 80% от подлежащего иммунизации населения.

В Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован. Мы решили дать возможность нашим гражданам, с учетом многочисленных просьб, принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета. Срок годности, с учетом последней поставки до августа, июль включительно. Ералы Тугжанов

24 марта Межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции в Казахстане расширила контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer.

Новость по теме Ревакцинироваться Pfizer смогут все казахстанцы

26 марта главный санврач Казахстана подписала соответствующее постановление.