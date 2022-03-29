Почему в Казахстане не дешевеет интернет и сотовая связь, рассказали в АЗРК

По последним данным Международного союза электросвязи и проводимых ежегодно рейтингов, по данным отраслевых ассоциаций и профильного министерства, средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета составляет около 8,53 доллара. При этом в Казахстане цена за аналогичный объем – чуть менее полудоллара. Это позволяет нашей стране занимать лидирующие места в рейтингах. Зампредседателя АЗРК Марат Омаров

Спикер добавил, что, по информации операторов связи, рост цен объясняется объективными причинами, такими, как, например, рост интернет-трафика, нагрузка на сеть, инвестирование в инфраструктуру, колебания курса, инфляция и так далее.