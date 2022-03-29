13:56 29.03.2022
Почему в Казахстане не дешевеет интернет и сотовая связь, рассказали в АЗРК
Фото: Pixabay
Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров объяснил, по какой причине в Казахстане не дешевеет интернет и сотовая связь, передает корреспондент Zakon.kz.
По последним данным Международного союза электросвязи и проводимых ежегодно рейтингов, по данным отраслевых ассоциаций и профильного министерства, средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета составляет около 8,53 доллара. При этом в Казахстане цена за аналогичный объем – чуть менее полудоллара. Это позволяет нашей стране занимать лидирующие места в рейтингах. Зампредседателя АЗРК Марат Омаров
Спикер добавил, что, по информации операторов связи, рост цен объясняется объективными причинами, такими, как, например, рост интернет-трафика, нагрузка на сеть, инвестирование в инфраструктуру, колебания курса, инфляция и так далее.
Есть технологические причины. Это достаточно капиталоемкая отрасль, необходима большая инфраструктура и сеть, поэтому новым компаниям сложно попасть на рынок, разбавив такую концентрацию. В АЗРК занимаются поэтапно демонополизацией данного сектора, вносятся законодательные изменения. Все эти меры в конечном итоге должны привести к улучшению качества связи, покрытия и доступности цен для конечного потребителя. Марат Омаров