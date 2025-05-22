Наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь: АЗРК судится с операторами

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Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов рассказал о ходе проверки в отношении операторов сотовой связи. Их подозревали в сговоре, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер признал, что работа с сотовыми операторами проводится. "Сейчас все мы являемся пользователями сотовой связи. Мы провели аналитику. За последние несколько лет наблюдается очень высокий рост цен на сотовую связь. Нами установлены предварительные признаки нарушения. В прошлом году уже начали расследование по всем услугам, по всем операторам сотовой связи. Мы установили признаки сговора трех компаний, начато по ним расследование. На сегодняшний день оно приостановлено. С нами сейчас идут судебные разбирательства, то есть они обжаловали. Сейчас мы в судах", – заявил Болат Самбетов. Он добавил, что ведется аналогичное разбирательство в отношении Beeline. Материал по теме В Казахстане мобильные операторы сообщили о новом повышении цен 17 марта 2025 года Болат Самбетов сообщил, что три крупных оператора – Kcell, Tele2 и Beeline занимают примерно равные доли рынка, около 30-40%.

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