СК «Евразия»: Наиболее уязвимые участники дорожного движения – пешеходы

При этом треть ДТП случается с участием пешеходов, об этом свидетельствует статистика обращений в СК «Евразия» по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОГПО ВТС).

Один из таких случаев произошел в ноябре 2021 года. 19-летний водитель автомашины Toyota Alphard на трассе Мырзакент – Атакент сбил пешехода. Им оказался 59-летний мужчина. От полученных травм человек скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Так как ответственность водителя, допустившего ДТП, была застрахована в СК «Евразия», согласно договору страхования после сбора всех необходимых документов иждивенцам потерпевшего была осуществлена страховая выплата в размере 6,1 млн тенге.

Сев за руль, каждый водитель должен помнить, что отвечает за свою жизнь, жизнь пассажиров и пешеходов. Водителей и пассажиров защищают современные системы безопасности: подушки, ремни безопасности, тогда как пешеход абсолютно беззащитен. Он рискует даже не имуществом и деньгами, а своей собственной жизнью. Поэтому водителем должен быть только тот, кто действительно уверен в себе и может нести ответственность за возможные последствия своей невнимательности. Те, кто приобрел авто и получил право на управление, должны осознавать, что автомобиль – это источник повышенной опасности, который может причинить вред здоровью, жизни и имуществу людей. СК «Евразия» оперативно рассматривает заявления о страховом случае и в кратчайшие сроки осуществляет выплаты. Мы стараемся рассмотреть такие заявления раньше сроков, установленных законом, – пояснила директор департамента PR и рекламы Алина Тойганбаева.