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Полицейские Талдыкоргана оштрафовали почти четыре тысячи пешеходов

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:39 Фото: Zakon.kz
Полицейские Талдыкоргана проводят профилактические мероприятия по снижению количества ДТП с участием пешеходов. Главная цель полицейских – это снизить количество нарушений и повысить уровень безопасности всех участников движения, сообщает Zakon.kz.

Всего с начала года полицейские города Талдыкоргана за не соблюдение правил дорожного движения привлекли к административной ответственности 3921 пешехода. 273 автомобилиста областного центра были оштрафованы за игнорирование знака "пешеходный переход".

Сотрудники Департамента полиции Жетысуской области призвали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, а также быть внимательным и аккуратным на проезжих частях, чтобы повысить уровень безопасности всех участников движения.

"Уважаемые водители и пешеходы, строго соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Помните, что безопасность на дороге – это ответственность каждого из нас", – сообщили в ведомстве .

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане водитель машины Chevrolet Aveo совершил наезд на пешехода. Первыми на помощь пострадавшей пришли гвардейцы воинской части 5514.

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Жетысуская область МВД РК Казахстан Талдыкорган 2024 год Полиция
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