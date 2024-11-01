Полицейские Талдыкоргана оштрафовали почти четыре тысячи пешеходов

Полицейские Талдыкоргана проводят профилактические мероприятия по снижению количества ДТП с участием пешеходов. Главная цель полицейских – это снизить количество нарушений и повысить уровень безопасности всех участников движения, сообщает Zakon.kz.

Всего с начала года полицейские города Талдыкоргана за не соблюдение правил дорожного движения привлекли к административной ответственности 3921 пешехода. 273 автомобилиста областного центра были оштрафованы за игнорирование знака "пешеходный переход".

Сотрудники Департамента полиции Жетысуской области призвали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, а также быть внимательным и аккуратным на проезжих частях, чтобы повысить уровень безопасности всех участников движения.

"Уважаемые водители и пешеходы, строго соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Помните, что безопасность на дороге – это ответственность каждого из нас", – сообщили в ведомстве .

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане водитель машины Chevrolet Aveo совершил наезд на пешехода. Первыми на помощь пострадавшей пришли гвардейцы воинской части 5514.