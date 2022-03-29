15:12 29.03.2022
Стали известны чемпионы Казахстана по лыжным гонкам
Фото: olympic.kz
В Щучинске проходит Чемпионат Казахстана по лыжному спорту среди мужчин и женщин. 29 марта определились лучшие лыжники в масс-старте классическим стилем, сообщает Zakon.kz.
Среди женщин на дистанции 30 км классическим стилем первые два места на пьедестале почета заняли члены сборной Казахстана и участницы Пекинской Олимпиады-2022.
Золотую медаль выиграла Ксения Шалыгина, на второй строчке оказалась Надежда Степашкина, а бронзовой наградой удостоена Анна Мельник.
На мужской дистанции в 50 км не имел себе равных алматинец Наиль Башмаков. За ним финишную черту пересекли Владислав Ковалев и Константин Борцов.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал и выигрывайте iPhone 13 Max, Airpods и Apple Watch.