Стали известны чемпионы Казахстана по лыжным гонкам

Среди женщин на дистанции 30 км классическим стилем первые два места на пьедестале почета заняли члены сборной Казахстана и участницы Пекинской Олимпиады-2022.

Золотую медаль выиграла Ксения Шалыгина, на второй строчке оказалась Надежда Степашкина, а бронзовой наградой удостоена Анна Мельник.

На мужской дистанции в 50 км не имел себе равных алматинец Наиль Башмаков. За ним финишную черту пересекли Владислав Ковалев и Константин Борцов.

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