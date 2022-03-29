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15:12 29.03.2022

Стали известны чемпионы Казахстана по лыжным гонкам

Лыжные гонки ЧРК Призеры Фото: olympic.kz
В Щучинске проходит Чемпионат Казахстана по лыжному спорту среди мужчин и женщин. 29 марта определились лучшие лыжники в масс-старте классическим стилем, сообщает Zakon.kz.

Среди женщин на дистанции 30 км классическим стилем первые два места на пьедестале почета заняли члены сборной Казахстана и участницы Пекинской Олимпиады-2022.

Золотую медаль выиграла Ксения Шалыгина, на второй строчке оказалась Надежда Степашкина, а бронзовой наградой удостоена Анна Мельник. 

На мужской дистанции в 50 км не имел себе равных алматинец Наиль Башмаков. За ним финишную черту пересекли Владислав Ковалев и Константин Борцов.

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Куандык Шынасилов
Щучинск
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