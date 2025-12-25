#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.81
604.19
6.57
Спорт

Кубок Казахстана по лыжным гонкам в масс-старте разыграли в Щучинске

лыжные гонки в Щучинске, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 01:52 Фото: olympic.kz
В рамках Кубка Казахстана по лыжным гонкам в Щучинске состоялся розыгрыш медалей в масс-старте, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях победу одержал Амиргали Муратбеков. Серебряную медаль завоевал Олжас Климин. Виталий Пухкало замкнул тройку лучших.

У женщина первое место заняла Надежда Степашкина. Второй финишировала Ксения Шалыгина. Бронзовую медаль завоевала Дарья Ряжко.

Ранее сообщалось, что казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии
23:26, 28 ноября 2025
Казахстанцы стартовали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии
Лыжные гонки: объявлен состав команды Казахстана на этап Кубка мира в Финляндии
06:31, 29 ноября 2024
Лыжные гонки: объявлен состав команды Казахстана на этап Кубка мира в Финляндии
Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала "бронзу" в Лейк-Плэсиде
23:15, 20 января 2023
Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала "бронзу" в Лейк-Плэсиде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: