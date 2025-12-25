Кубок Казахстана по лыжным гонкам в масс-старте разыграли в Щучинске

Фото: olympic.kz

В рамках Кубка Казахстана по лыжным гонкам в Щучинске состоялся розыгрыш медалей в масс-старте, сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях победу одержал Амиргали Муратбеков. Серебряную медаль завоевал Олжас Климин. Виталий Пухкало замкнул тройку лучших. У женщина первое место заняла Надежда Степашкина. Второй финишировала Ксения Шалыгина. Бронзовую медаль завоевала Дарья Ряжко. Ранее сообщалось, что казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: