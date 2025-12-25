Кубок Казахстана по лыжным гонкам в масс-старте разыграли в Щучинске
Фото: olympic.kz
В рамках Кубка Казахстана по лыжным гонкам в Щучинске состоялся розыгрыш медалей в масс-старте, сообщает Zakon.kz.
В мужских соревнованиях победу одержал Амиргали Муратбеков. Серебряную медаль завоевал Олжас Климин. Виталий Пухкало замкнул тройку лучших.
У женщина первое место заняла Надежда Степашкина. Второй финишировала Ксения Шалыгина. Бронзовую медаль завоевала Дарья Ряжко.
Ранее сообщалось, что казахстанцы выступили на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript