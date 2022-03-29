В отношении «КТЖ-Грузовые перевозки» проводят расследование – АЗРК

В отношении ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» проводится расследование по признаку нарушения пп. 2 ст. 174 ПК РК, то есть злоупотребления монопольным положением в части применения разных цен к равнозначным соглашениям, а именно – заключенного договора о предоставлении специальных тарифных условий на перевозки грузов по железной дороге РК. Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров

По словам зампредседателя АЗРК, на рынке железнодорожных грузовых перевозок основной рыночной долей, или свыше 95%, обладает ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» – дочерняя компания КТЖ.

С 2004 года услуги по перевозке грузов переданы в конкурентную среду. Однако до настоящего времени на данном рынке конкуренция не развита. На осуществление перевозки грузов требуется лицензия, при этом ее наличие не обеспечивает доступ к железнодорожной инфраструктуре. В пилотном режиме на определенных маршрутах функционируют два частных перевозчика, доля которых составляет менее 5%. Предлагается принять действенные меры по демонополизации товарных рынков и монопольных групп, а также сокращению числа компаний с госучастием на товарных рынках, в которых присутствует конкуренция. Марат Омаров

В этой связи, как отметил замглавы антимонопольного ведомства, предлагается реализовать предприятия с госучастием на конкурентных рынках железнодорожных грузовых перевозок.

К примеру, «Кедентранссервис», КТZ Express, «Казтемиртранс», которые являются дочерними компаниями КТЖ. При этом «КТЖ-Грузовые перевозки» предоставляет льготы своим компаниям на конкурентном рынке, что приводит к ограничению конкуренции. Марат Омаров

Кроме того, как отметил глава АЗРК, предлагается пересмотреть квалификационные требования к выдаче лицензий на перевозку грузов в части установления конкретных требований к перевозчику по количеству новых локомотивов, обязанности по перевозке всех видов грузов и возможности отзыва лицензии при отказе от перевозки низкорентабельных грузов, перевозки грузов в транзитном направлении при условии привлечения нового грузопотока – увеличения объемов перевозок либо возможности использования незадействованных или слабо задействованных участков.