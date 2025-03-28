В работе "КТЖ – Грузовые перевозки" выявлены нарушения

Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено антиконкурентное соглашение в деятельности ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АЗРК, речь идет об антиконкурентном соглашении между ТОО HILL Corporation и ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки". Проведенное расследование показало, что КТЖ ГП при закупке моторных масел для локомотивов применяло дискриминационные условия к потенциальным поставщикам с целью отстранения их от участия в закупках. Таким образом, изначально действия КТЖ ГП совершались в интересах HILL Corporation.

Итоги расследования АЗРК были обжалованы компанией в суде. Однако на основании постановления Верховного суда от 11 марта 2025 года вступили в законную силу решения местных судов, признающие законность итогов расследования Агентства в отношении ТОО "HILL Corporation" и ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки".

Сумма выявленного антиконкурентного соглашения в сфере поставки моторного масла для локомотивов превысила 12 млрд тенге.

14 марта 2025 года в Департаменте полиции Павлодарской области рассказали о задержании работника ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" за сбыт наркотических средств.