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Происшествия

В работе "КТЖ – Грузовые перевозки" выявлены нарушения

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 08:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено антиконкурентное соглашение в деятельности ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АЗРК, речь идет об антиконкурентном соглашении между ТОО HILL Corporation и ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки". Проведенное расследование показало, что КТЖ ГП при закупке моторных масел для локомотивов применяло дискриминационные условия к потенциальным поставщикам с целью отстранения их от участия в закупках. Таким образом, изначально действия КТЖ ГП совершались в интересах HILL Corporation.

Итоги расследования АЗРК были обжалованы компанией в суде. Однако на основании постановления Верховного суда от 11 марта 2025 года вступили в законную силу решения местных судов, признающие законность итогов расследования Агентства в отношении ТОО "HILL Corporation" и ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки".

Сумма выявленного антиконкурентного соглашения в сфере поставки моторного масла для локомотивов превысила 12 млрд тенге.

14 марта 2025 года в Департаменте полиции Павлодарской области рассказали о задержании работника ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" за сбыт наркотических средств.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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