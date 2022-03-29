Продавать автомобили сейчас или нет: мнение эксперта

Если у вас есть 10 млн тенге и эта машина имеется в салоне, то берите ее и бегите, потому что дешевле она не станет. Хорошо, что она вообще там есть. Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

Более неоднозначная ситуация, по словам эксперта, складывается на вторичном рынке. В частности, после 24 февраля — в начале марта по российским интернет-сайтам, посвященным авто, прошла волна информации о том, что россияне резко снизили количество предлагаемых на вторичном рынке автомобилей. То есть в российских маркетплейсах, предлагавших подержанные авто, количество предложений резко снизилось.

Спрос на новые авто сократился, потому что люди не знают, что будет дальше, и рынок подержанных авто также сократился по этой же причине. Они не знают, где, как и по какой цене они смогут купить потом другое авто. Я не знаю, как рынок подержанных авто Казахстана на это отреагирует. Но, мне кажется, примерно схожим образом, потому что сейчас, повторюсь, на рынке будет дефицит авто. Эдуард Эдоков

29 марта министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на автомобили.