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Таджикистан запретит ввозить старые автомобили из Казахстана

Таджикистан запретит ввоз автомобилей из Казахстана Фото: Zakon.kz
Таджикистан с 2024 года запретит ввоз в страну подержанных автомобилей. Запрет будет касаться в том числе и машин из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский институт стандартизации и метрологии на своей странице в Facebook сообщил, что в Таджикистане с 2024 года запретят ввозить транспортные средства из стран, входящих во Всемирную торговую организацию (ВТО). Запрет будет касаться в том числе и Казахстана.

Важное уточнение: ввозить в Таджикистан нельзя будет только автомобили, выпущенные до 2013 года.

"Таджикистан подготовил указ, направленный на предотвращение ввоза старых автомобилей, которые являются основным источником загрязнения воздуха и вреда для здоровья человека и окружающей среды, а также значительного увеличения количества отходов (аккумуляторов, шин, кондиционеров) от старых автомобилей. Указ вступает в силу 1 января 2024 года", – сообщили в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.

О том, какие запреты действуют в Казахстане на ввоз и вывоз товаров, можно прочесть здесь.

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