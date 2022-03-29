Казахстанские паралимпийцы выиграли медали на чемпионатах Азии

На прошедшем в Таджикистане Чемпионате Азии по велоспорту состоялись соревнования не только для олимпийских, но и для паралимпийских спортсменов.

Для сборной Казахстана по паралимпийскому велоспорту чемпионат Азии стал дебютом на международном уровне. И с первой попытки казахстанцы сумели завоевать медаль. Бронзовую награду в индивидуальной гонке с раздельным стартом на тандемах в группе B (спортсмены с нарушением зрения) выиграли Кенжегул Сеитжан и пилот Максат Кадыров. Спортсмены преодолели 15 км за 22 минуты и 8.866 секунды, уступив лидерам 1 минуту и 45.016 секунды.

Полученные за такое успешное выступление очки приблизили казахстанских пара-велосипедистов к получению лицензии для участия в летней Пара-Азиаде-2022.

Рады результатам сборной Казахстана на чемпионате Азии. Наши спортсмены, впервые участвуя в международном соревнований, выиграли призовое место. Это отличный результат. Я знаю, что Кенжегул давно к этому шел. Он в принципе очень интересно развивается во многих видах спорта — в футболе, в голболе и, как я знаю, пара-велоспорт играет для него наиболее важную роль. Он стремительно двигался вверх по спортивной линии, когда даже этого спорта еще не было в Казахстане. Они сами организовывали марафоны, забеги на длительные дистанции и даже съездили в Париж на велосипеде. Генсекретарь Национального паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов

Также с наградами континентального первенства вернулись домой казахстанские паралимпийцы, выступающие в каноэ. На Чемпионате Азии по пара-каноэ, завершившемся в Таиланде, казахстанцы завоевали пять медалей, в том числе три золотые.

Чемпионами континента стали: Максим Богатырев — дважды (класс KL 1, 200 м и класс VL 1, 200 м) и Бибарыс Спатай (класс KL 2, 200 м). Бронзовые награды привезли Жаныл Балтабаева (класс KL3, 200 м) и Бибарыс Спатай (класс VL3, 200 м).

Впервые наши пара-каноисты выступили в новой для нас категории — VL (аутригер), до этого выступали только в категории KL (пара-байдарка). Стоит отметить, что, впервые выступая в новой категории, Максим Богатырев занял первое место, а Бибарыс Спатай — третье. Благодаря успешному выступлению на чемпионате Азии наши спортсмены получили слоты для участия на Азиатских пара играх Ханчжоу-2022 в октябре. Начальник команды Казахстана по пара-каноэ Ерсултан Жолшиев

Ожидается, что на летних Пара-Азиатских играх-2022, которые пройдут в Китае в октябре, состоятся соревнования в более чем 20 видах спорта. Турниры по таеквондо и гребле на каноэ пройдут в рамках летней Пара-Азиады впервые.

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