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Флаг Казахстана подняли паралимпийцы над китайским Ханчжоу

Флаг Казахстана подняли паралимпийцы над китайским Ханчжоу Фото: Instagram/csp_parasport.kz
Паралимпийская сборная Казахстана прибыла на Азиатские Параигры в китайский город Ханчжоу. Спортсмены провели торжественную церемонию с поднятием государственного флага, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Как сообщили 21 октября в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, паралимпийская сборная Казахстана прибыла на Азиатские Параигры в китайский Ханчжоу и провела церемонию поднятия государственного флага.

"Сборная Казахстана благополучно прибыла на Азиатские Параигры. Наши спортсмены успешно прошли классификацию и подтвердили свой спортивный класс. Класс спортсменов играет ключевую роль в паралимпийском спорте, обеспечивая справедливые соревнования для всех участников. Теперь перед нами напряженная борьба за медали", – отметил генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов.
Казахстанские паралимпийцы

Фото: Instagram/csp_parasport.kz

В IV Азиатских Параиграх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 43 азиатских стран, соревнующихся в 22 видах спорта. Состязания пройдут с 22 по 28 октября.

Казахстанские паралимпийцы

Фото: Instagram/csp_parasport.kz

Ранее сообщалось, что Казахстан на Азиатских Параиграх в 2023 году представит 131 атлет.

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