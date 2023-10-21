Флаг Казахстана подняли паралимпийцы над китайским Ханчжоу

Паралимпийская сборная Казахстана прибыла на Азиатские Параигры в китайский город Ханчжоу. Спортсмены провели торжественную церемонию с поднятием государственного флага, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Как сообщили 21 октября в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями, паралимпийская сборная Казахстана прибыла на Азиатские Параигры в китайский Ханчжоу и провела церемонию поднятия государственного флага.

"Сборная Казахстана благополучно прибыла на Азиатские Параигры. Наши спортсмены успешно прошли классификацию и подтвердили свой спортивный класс. Класс спортсменов играет ключевую роль в паралимпийском спорте, обеспечивая справедливые соревнования для всех участников. Теперь перед нами напряженная борьба за медали", – отметил генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов.

Фото: Instagram/csp_parasport.kz

В IV Азиатских Параиграх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 43 азиатских стран, соревнующихся в 22 видах спорта. Состязания пройдут с 22 по 28 октября.

Фото: Instagram/csp_parasport.kz

Ранее сообщалось, что Казахстан на Азиатских Параиграх в 2023 году представит 131 атлет.

