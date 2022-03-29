Ситуация в Украине: Минобороны РФ сокращает активность, встреча Путина и Зеленского возможна
Минобороны РФ решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении, заявил замглавы российского ведомства.
Владимир Мединский: Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.
Народный депутат Украины Давид Арахамия: Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, который будут ратифицировать. Среди гарантов Украина видит страны, входящие в Совбез ООН.
Предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, заявил Владимир Мединский.
Имплементация решений, если они будут достигнуты, будет иметь следующую последовательность: референдум, затем ратификация парламентами стран-гарантов – советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, будет отдельный пункт договора в отношении Крыма. Украина и РФ будут проводить по нему переговоры в течение 15 лет и в это время не должно быть никаких военных действий.