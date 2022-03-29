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Законодательство РК
18:28 29.03.2022

Ситуация в Украине: Минобороны РФ сокращает активность, встреча Путина и Зеленского возможна

флажки России и Украины Фото: pixabay
29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Представители делегаций рассказали журналистам о результатах встречи, передает Zakon.kz.

  • Минобороны РФ решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении, заявил замглавы российского ведомства.

  • Владимир Мединский: Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

  • Народный депутат Украины Давид Арахамия: Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, который будут ратифицировать. Среди гарантов Украина видит страны, входящие в Совбез ООН.

  • Предложения Киева предполагают провозглашение Украины постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, заявил Владимир Мединский.

  • Имплементация решений, если они будут достигнуты, будет иметь следующую последовательность: референдум, затем ратификация парламентами стран-гарантов – советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

  • По словам Подоляка, будет отдельный пункт договора в отношении Крыма. Украина и РФ будут проводить по нему переговоры в течение 15 лет и в это время не должно быть никаких военных действий.

Анастасия Московчук
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