Ограничено движение на трассах в Карагандинской и Акмолинской областях

Как сообщили в сообщили в пресс-службе ТОО «Казахавтодор», в Карагандинской области ограничено движение:

на а/д Екатеринбург – Алматы, км 1353-1426 уч. гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау. Участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»;

на а/д Екатеринбург – Алматы, км 1426-1457 уч. ПВП Темиртау-город Караганда;

на а/д Кызылорда – Павлодар, км 752-906, уч. поселок Атасу – поселок Топар.

В Акмолинской области ограничено движение:

на а/д Екатеринбург – Алматы, км 1291-1353 уч. поселок Жибек-жолы – гр. Карагандинской области, участок дирекции платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»;

на а/д Кокшетау – Атбасар, км 100-184, уч. поселок Балкашино – город Атбасар;

на а/д Екатеринбург – Алматы, км 1003-1247, уч. город Атбасар – город Нур-Султан.

Также сообщается об ограничениях на:

а/д Кызылорда – Павлодар, км 970-1135, участок города Караганды – граница Павлодарской области;

а/д Кызылорда – Павлодар, км 1135-1206, уч. гр. Карагандинской области – поселок Шидерты;

а/д Екатеринбург – Алматы, км 1275-1291, уч. города Нур-Султана – поселок Жибек Жолы;

а/д Екатеринбург – Алматы, км 1505-1847, уч. поселка Жумабек – города Балхаша. Участок на реконструкций ТОО «СП «Казгерстрой»;

а/д Нур-Султан – Петропавловск, км 18-231, уч. города Нур-Султана – города Щучинска. Участок дирекций платных дорог АО «НК «Казавтожол»;

а/д Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ботакара, км 231-324, уч. гр. Павлодарской области – поселок Ботакара;

а/д Караганда – Аягоз – Бугаз, км 17-217, уч. города Караганды – города Каркаралинска;

а/д Екатеринбург – Алматы, км 1455-1505, уч. Северо-Восточный обход;

а/д Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ботакара, км 0-231, уч. п. Калкаман – гр. Карагандинской области;

а/д Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, км 200-254, уч. гр. Акмолинской области – поселок Шидерты;

а/д Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, км 16-200, уч. г. Нур-Султан – гр. Павлодарской области;

а/д Нур-Султан – Коргалжин, км 19-37, уч. Нур-Султан – село Акмол.

Ранее сообщалось, что 29 марта в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.