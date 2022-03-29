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17:56 29.03.2022

Непогода в Казахстане: поваленные деревья и «летающая» облицовка

ветер и дождь в Казахстане Фото: Zakon.kz
29 марта жители некоторых регионов Казахстана не могут утверждать, что «у природы нет плохой погоды». Какие сюрпризы преподнесла природа, расскажет Zakon.kz.

Днем ранее РГП «Казгидромет» сообщал, что в нескольких областях Казахстана 29 марта объявлено штормовое предупреждение.

В четыре часа в Алматы начался сильный ветер и пошел дождь. Пользователи соцсетей стали активно делиться фотографиями и видео.

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Кроме того, ураган повалил деревья вдоль трассы Алматы – Талдыкорган.

Также сильнейшими порывами оторвало облицовку многоэтажки в Талгаре.

По предварительным данным, видео снято в микрорайоне Жана. По последним данным, сильный ветер утих через минут двадцать. После начался дождь, – отмечено в подписи к видео.

Было опубликовано также несколько видео c последствиями стихии в Талдыкоргане.

Горожане, будьте осторожны! Падающие куски крыш и оборванные провода! Аккуратнее!

Сильный ветер обрушился и на Атырау.

Анастасия Московчук
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