17:56 29.03.2022
Непогода в Казахстане: поваленные деревья и «летающая» облицовка
Фото: Zakon.kz
29 марта жители некоторых регионов Казахстана не могут утверждать, что «у природы нет плохой погоды». Какие сюрпризы преподнесла природа, расскажет Zakon.kz.
Днем ранее РГП «Казгидромет» сообщал, что в нескольких областях Казахстана 29 марта объявлено штормовое предупреждение.
В четыре часа в Алматы начался сильный ветер и пошел дождь. Пользователи соцсетей стали активно делиться фотографиями и видео.
Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж
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Кроме того, ураган повалил деревья вдоль трассы Алматы – Талдыкорган.
Также сильнейшими порывами оторвало облицовку многоэтажки в Талгаре.
По предварительным данным, видео снято в микрорайоне Жана. По последним данным, сильный ветер утих через минут двадцать. После начался дождь, – отмечено в подписи к видео.
Было опубликовано также несколько видео c последствиями стихии в Талдыкоргане.
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Сильный ветер обрушился и на Атырау.
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