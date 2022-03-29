Непогода в Казахстане: поваленные деревья и «летающая» облицовка

Днем ранее РГП «Казгидромет» сообщал, что в нескольких областях Казахстана 29 марта объявлено штормовое предупреждение.

В четыре часа в Алматы начался сильный ветер и пошел дождь. Пользователи соцсетей стали активно делиться фотографиями и видео.

Новость по теме Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж

Кроме того, ураган повалил деревья вдоль трассы Алматы – Талдыкорган.

Также сильнейшими порывами оторвало облицовку многоэтажки в Талгаре.

По предварительным данным, видео снято в микрорайоне Жана. По последним данным, сильный ветер утих через минут двадцать. После начался дождь, – отмечено в подписи к видео.

Было опубликовано также несколько видео c последствиями стихии в Талдыкоргане.

Горожане, будьте осторожны! Падающие куски крыш и оборванные провода! Аккуратнее!

Сильный ветер обрушился и на Атырау.