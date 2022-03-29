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19:18 29.03.2022

Порывистый ветер и дождь: в ДЧС рассказали о последствиях

сильный ветер в Алматы Фото: Zakon.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщают о последствиях непогоды, передает Zakon.kz.

29 марта с 16:00 в результате порывистого ветра и интенсивного дождя произошли различные инциденты, сообщения о которых поступали на линию «112» ДЧС:

  • падение деревьев на автомашины – 21;

  • срыв кровли частных жилых домов, многоэтажных, административных зданий – восемь;

  • срыв облицовки многоэтажных домов – два;

  • срыв забора автостоянки – два;

  • обрыв троллейбусной линии – один.

В ведомстве уточнили, что незначительные телесные повреждения получили двое взрослых мужчин. Они осмотрены медиками. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Дождь с переходом в снег продолжится до трех часов ночи. В этой связи не рекомендуем жителям города оставлять машины под деревьями!Пресс-служба ДЧС Алматы

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