Порывистый ветер и дождь: в ДЧС рассказали о последствиях

29 марта с 16:00 в результате порывистого ветра и интенсивного дождя произошли различные инциденты, сообщения о которых поступали на линию «112» ДЧС: падение деревьев на автомашины – 21; срыв кровли частных жилых домов, многоэтажных, административных зданий – восемь; срыв облицовки многоэтажных домов – два; срыв забора автостоянки – два;

обрыв троллейбусной линии – один.

В ведомстве уточнили, что незначительные телесные повреждения получили двое взрослых мужчин. Они осмотрены медиками. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Дождь с переходом в снег продолжится до трех часов ночи. В этой связи не рекомендуем жителям города оставлять машины под деревьями! Пресс-служба ДЧС Алматы