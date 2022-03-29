19:18 29.03.2022
Порывистый ветер и дождь: в ДЧС рассказали о последствиях
Фото: Zakon.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщают о последствиях непогоды, передает Zakon.kz.
29 марта с 16:00 в результате порывистого ветра и интенсивного дождя произошли различные инциденты, сообщения о которых поступали на линию «112» ДЧС:
падение деревьев на автомашины – 21;
срыв кровли частных жилых домов, многоэтажных, административных зданий – восемь;
срыв облицовки многоэтажных домов – два;
срыв забора автостоянки – два;
обрыв троллейбусной линии – один.
В ведомстве уточнили, что незначительные телесные повреждения получили двое взрослых мужчин. Они осмотрены медиками. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Дождь с переходом в снег продолжится до трех часов ночи. В этой связи не рекомендуем жителям города оставлять машины под деревьями!Пресс-служба ДЧС Алматы
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