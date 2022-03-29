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16:34 29.03.2022

Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж

сильный ветер в Алматы Фото: Zakon.kz
29 марта в Алматы объявили штормовое предупреждение. Во второй половине дня в городе начался сильный ветер и дождь, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы делятся фотографиями и видео непогоды в Алматы.

сильный ветер в Алматы

Фото: Zakon.kz

сильный ветер в Алматы

Фото: Zakon.kz

сильный ветер в Алматы

Фото: Zakon.kz

29 марта в Алматы, а также в горах синоптики прогнозируют осадки, ветер юго-западный, 18-23 м/с.ДЧС Алматы

сильный ветер в Алматы

Фото: Zakon.kz

сильный ветер в Алматы

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе ДЧС также рассказали, что делать, чтобы избежать нежелательных последствий при усилении ветра.

Ранее в городском управлении зеленой экономики уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий (обильные дожди, мокрый снег) в марте на территории Алматы выявлено 84 случая падения стволов деревьев и больших веток, в том числе на автомашины – 44. 

В ведомстве заявили, что в случае падения дерева на автотранспорт пострадавшему необходимо получить справку в Службе спасения Алматы, после чего произвести оценку ущерба для дальнейшей подачи искового заявления в судебные органы.

Анастасия Московчук
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