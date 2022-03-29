Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж

Очевидцы делятся фотографиями и видео непогоды в Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz

29 марта в Алматы, а также в горах синоптики прогнозируют осадки, ветер юго-западный, 18-23 м/с. ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе ДЧС также рассказали, что делать, чтобы избежать нежелательных последствий при усилении ветра.

Ранее в городском управлении зеленой экономики уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий (обильные дожди, мокрый снег) в марте на территории Алматы выявлено 84 случая падения стволов деревьев и больших веток, в том числе на автомашины – 44.