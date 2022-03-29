16:34 29.03.2022
Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
29 марта в Алматы объявили штормовое предупреждение. Во второй половине дня в городе начался сильный ветер и дождь, сообщает Zakon.kz.
Очевидцы делятся фотографиями и видео непогоды в Алматы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
29 марта в Алматы, а также в горах синоптики прогнозируют осадки, ветер юго-западный, 18-23 м/с.ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе ДЧС также рассказали, что делать, чтобы избежать нежелательных последствий при усилении ветра.
Ранее в городском управлении зеленой экономики уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий (обильные дожди, мокрый снег) в марте на территории Алматы выявлено 84 случая падения стволов деревьев и больших веток, в том числе на автомашины – 44.
В ведомстве заявили, что в случае падения дерева на автотранспорт пострадавшему необходимо получить справку в Службе спасения Алматы, после чего произвести оценку ущерба для дальнейшей подачи искового заявления в судебные органы.