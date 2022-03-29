Казахстанский велогонщик завоевал седьмую золотую медаль для команды на ЧА

Как сообщается, гонка стала последним соревнованием в рамках ЧА. Участникам предстояло преодолеть 175 км. Игорь Чжан одержал волевую победу в спринтерской борьбе буквально на самом финише.

Его ближайшие преследователи Нариюки Масуда (Япония) и Жамбалжамц Ерденабат (Монголия) разделили второе и третье места, соответственно.

Таким образом, казахстанская команда завершает чемпионат Азии с семью золотыми, восемью серебряными и пятью бронзовыми медалями.

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