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20:27 29.03.2022

Казахстанский велогонщик завоевал седьмую золотую медаль для команды на ЧА

велогонщик Фото: olympic.kz
Велогонщик национальной команды Казахстана Игорь Чжан выиграл групповую гонку на чемпионате Азии (ЧА) по велоспорту на шоссе в Душанбе, передает Zakon.kz.

Как сообщается, гонка стала последним соревнованием в рамках ЧА. Участникам предстояло преодолеть 175 км. Игорь Чжан одержал волевую победу в спринтерской борьбе буквально на самом финише.

Его ближайшие преследователи Нариюки Масуда (Япония) и Жамбалжамц Ерденабат (Монголия) разделили второе и третье места, соответственно.

Таким образом, казахстанская команда завершает чемпионат Азии с семью золотыми, восемью серебряными и пятью бронзовыми медалями.

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Елена Беляева
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