Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала "золото" на чемпионате Азии
Фото: ДРС РК
Команда Казахстана по велоспорту на шоссе 7 февраля отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.
По информации Национального олимпийского комитета РК, наши спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала в эстафете среди смешанных команд.
"Золотую медаль стране принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова, Анжела Соловьёва", – говорится в сообщении.
Второе место заняла Япония, а Гонконг финишировал третьим.
Ранее в городе Харбин, расположенном на северо-востоке Китая, 7 февраля торжественно зажгли огонь IX зимних Азиатских игр.
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