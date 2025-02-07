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Спорт

Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала "золото" на чемпионате Азии

Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевало &quot;золото&quot; на чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 19:18 Фото: ДРС РК
Команда Казахстана по велоспорту на шоссе 7 февраля отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, наши спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала в эстафете среди смешанных команд.

"Золотую медаль стране принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова, Анжела Соловьёва", – говорится в сообщении.

Второе место заняла Япония, а Гонконг финишировал третьим.

Ранее в городе Харбин, расположенном на северо-востоке Китая, 7 февраля торжественно зажгли огонь IX зимних Азиатских игр. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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