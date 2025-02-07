Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала "золото" на чемпионате Азии

Фото: ДРС РК

Команда Казахстана по велоспорту на шоссе 7 февраля отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Пхитсанулоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, наши спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала в эстафете среди смешанных команд.

"Золотую медаль стране принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова, Анжела Соловьёва", – говорится в сообщении. Второе место заняла Япония, а Гонконг финишировал третьим. Ранее в городе Харбин, расположенном на северо-востоке Китая, 7 февраля торжественно зажгли огонь IX зимних Азиатских игр.

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