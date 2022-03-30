Столичный аэропорт возобновил работу

С 00:00 аэропорт столицы работает в штатном режиме. Рейсы восстанавливаются постепенно. Подробную информацию о вылете, прилете, задержке просим узнавать в справочной аэропорта и call-центрах авиакомпаний. В аэропорту также велись работы по очистке ВПП от снега. Просим наших пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно, так как на улице гололед. Будьте острожны на дорогах! Анвар Шалекенов

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и плохой видимости работа аэропорта была приостановлена.