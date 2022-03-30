00:15 30.03.2022
Столичный аэропорт возобновил работу
Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь Международного аэропорта Нур-Султана Анвар Шалекенов сообщил о том, что рейсы восстанавливаются постепенно, передает Zakon.kz.
С 00:00 аэропорт столицы работает в штатном режиме. Рейсы восстанавливаются постепенно. Подробную информацию о вылете, прилете, задержке просим узнавать в справочной аэропорта и call-центрах авиакомпаний. В аэропорту также велись работы по очистке ВПП от снега. Просим наших пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно, так как на улице гололед. Будьте острожны на дорогах!Анвар Шалекенов
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и плохой видимости работа аэропорта была приостановлена.