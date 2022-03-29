20:16 29.03.2022
Аэропорт закрыт в столице из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закрыт в связи с метеоусловиями в столице – сильный ветер, плохая видимость, передает Zakon.kz.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев ориентировочно будет закрыт до 00:00. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию о вылете, прилете, задержках в справочной службе воздушной гавани и call-центрах авиакомпаний. Напомним, в столице с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение - ветер 260/20 м/с, порывы 25 м/с, сильный снег.Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов
Отметим, что ряд трасс закрыт в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.
Ранее синоптики РГП «Казгидромет» предупредили о метели, сильном ветре и пыльной буре в некоторых областях Казахстана 30 марта.