Новый депутат Мажилиса Константин Авершин принес присягу

Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, – сказал Константин Авершин на пленарном заседании Мажилиса.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему удачи в работе.

Отметим, Константин Авершин будет работать в Комитете по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.