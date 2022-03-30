10:13 30.03.2022
Новый депутат Мажилиса Константин Авершин принес присягу
Фото: facebook.com/konstantin.avershin
Новый депутат Мажилиса Константин Авершин принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, – сказал Константин Авершин на пленарном заседании Мажилиса.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему удачи в работе.
Отметим, Константин Авершин будет работать в Комитете по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.