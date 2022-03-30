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Законодательство РК
10:13 30.03.2022

Новый депутат Мажилиса Константин Авершин принес присягу

присяга Фото: facebook.com/konstantin.avershin
Новый депутат Мажилиса Константин Авершин принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, – сказал Константин Авершин на пленарном заседании Мажилиса.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил новоизбранного депутата и пожелал ему удачи в работе.

Отметим, Константин Авершин будет работать в Комитете по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

Тамила Языкова
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