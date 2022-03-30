Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:29 30.03.2022

Мухтар Ерман стал новым членом Центризбиркома РК

Казахстан, Мажилис, депутат, сложение полномочий, новая должность, ЦИК Фото: Пресс-служба Мажилиса Парламента РК
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели досрочное прекращение полномочий мажилисмена Мухтара Ермана и выдвинули его на должность члена Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам члена ЦИК РК Шавката Утемисова, Мухтар Ерман подал заявление по собственному желанию.

Депутат Мажилиса Мухтар Ерман подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. В связи с этим ЦИК в соответствии с Конституцией и законом «О Парламента РК и статусе его депутатов» вносит представление о досрочном прекращении его полномочий. Член ЦИК РК Шавкат Утемисов

В то же время было предложено назначить Мухтара Ермана на должность члена Центризбиркома РК.

В соответствии с Конституцией внесено представление председателя Мажилиса на назначение Мухтара Ермана на должность члена ЦИК. В соответствии с законом «О Парламенте и статусе его депутатов» рассмотрена кандидатура Ермана на должность члена ЦИК. Просим поддержать кандидатуру Мухтара Ермана на должность члена ЦИК. Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов

Депутаты единогласно поддержали соответствующее постановление палаты.

Оксана Скибан
Мажилис Казахстан
Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж
29.03.2022
Ситуация в Украине: Минобороны РФ сокращает активность, встреча Путина и Зеленского возможна
29.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 21 по 27 марта
29.03.2022
Арест Кайрата Боранбаева: что будет со зданием алматинского кинотеатра «Целинный»
29.03.2022
Куантыров о ситуации на валютном рынке Казахстана: Пошла ревальвация
29.03.2022
Главная Топ LIVE Все