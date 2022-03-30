Мухтар Ерман стал новым членом Центризбиркома РК

По словам члена ЦИК РК Шавката Утемисова, Мухтар Ерман подал заявление по собственному желанию.

Депутат Мажилиса Мухтар Ерман подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. В связи с этим ЦИК в соответствии с Конституцией и законом «О Парламента РК и статусе его депутатов» вносит представление о досрочном прекращении его полномочий. Член ЦИК РК Шавкат Утемисов

В то же время было предложено назначить Мухтара Ермана на должность члена Центризбиркома РК.

В соответствии с Конституцией внесено представление председателя Мажилиса на назначение Мухтара Ермана на должность члена ЦИК. В соответствии с законом «О Парламенте и статусе его депутатов» рассмотрена кандидатура Ермана на должность члена ЦИК. Просим поддержать кандидатуру Мухтара Ермана на должность члена ЦИК. Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов

Депутаты единогласно поддержали соответствующее постановление палаты.