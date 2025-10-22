#АЭС в Казахстане
Общество

Асель Жанабилова избрана членом Центризбиркома

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 22 октября 2025 года избрали Асель Жанабилову на должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Снежанна Имашева отметила, что в соответствии с Конституцией, внесено представление председателя Мажилиса о назначении Асель Жанабиловой на должность члена ЦИК РК.

"На заседании комитета была рассмотрена кандидатура Асель Жанабиловой на должность ЦИК Республики Казахстан. Асель Жанабилова – известный юрист, кандидат юридических наук, имеющий многолетний опыт работы на госслужбе и в нотариате", – добавила она.

По ее данным, Асель Жанабилова начала трудовую деятельность в органах юстиции, а с 2000 года занимала должность председателя Республиканской нотариальной палаты.

Депутаты поддержали ее кандидатуру на должность члена ЦИК.

21 октября 2025 года в "Самрук-Казына" объяснили, почему новым главой Air Astana снова стал иностранец.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
