Асель Жанабилова избрана членом Центризбиркома

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 22 октября 2025 года избрали Асель Жанабилову на должность члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Снежанна Имашева отметила, что в соответствии с Конституцией, внесено представление председателя Мажилиса о назначении Асель Жанабиловой на должность члена ЦИК РК.

"На заседании комитета была рассмотрена кандидатура Асель Жанабиловой на должность ЦИК Республики Казахстан. Асель Жанабилова – известный юрист, кандидат юридических наук, имеющий многолетний опыт работы на госслужбе и в нотариате", – добавила она.

По ее данным, Асель Жанабилова начала трудовую деятельность в органах юстиции, а с 2000 года занимала должность председателя Республиканской нотариальной палаты.

Депутаты поддержали ее кандидатуру на должность члена ЦИК.

