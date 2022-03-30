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Законодательство РК
10:39 30.03.2022

Сухофрукты на 48 млн тенге хотели незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана

туркестанская область, таможня, сухофрукты, контрабанда, задержание Фото: пресс-служба ДГД по Туркестанской области
Сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области пресекли незаконный ввоз сухофруктов из Узбекистана, передает Zakon.kz.
27 марта на таможенном посту «cт. Сарыагаш» ДГД по Туркестанской области при проведении таможенного контроля грузового транспортного средства, следовавшего по маршруту Узбекистан – Казахстан, выявлены незадекларированные товары (сухофрукты в ассортименте), стоимость которых составила 48,2 млн тенге.Пресс-служба ДГД по Туркестанской области

туркестанская область, таможня, сухофрукты, контрабанда, задержание

Фото: пресс-служба ДГД по Туркестанской области

туркестанская область, таможня, сухофрукты, контрабанда, задержание

Фото: пресс-служба ДГД по Туркестанской области

По данному факту материалы переданы в Департамент экономических расследований по Туркестанской области для принятия процессуального решения.

Динара Халдарова
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