10:39 30.03.2022
Сухофрукты на 48 млн тенге хотели незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана
Фото: пресс-служба ДГД по Туркестанской области
Сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области пресекли незаконный ввоз сухофруктов из Узбекистана, передает Zakon.kz.
27 марта на таможенном посту «cт. Сарыагаш» ДГД по Туркестанской области при проведении таможенного контроля грузового транспортного средства, следовавшего по маршруту Узбекистан – Казахстан, выявлены незадекларированные товары (сухофрукты в ассортименте), стоимость которых составила 48,2 млн тенге.Пресс-служба ДГД по Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДГД по Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДГД по Туркестанской области
По данному факту материалы переданы в Департамент экономических расследований по Туркестанской области для принятия процессуального решения.