Сухофрукты на 48 млн тенге хотели незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана

27 марта на таможенном посту «cт. Сарыагаш» ДГД по Туркестанской области при проведении таможенного контроля грузового транспортного средства, следовавшего по маршруту Узбекистан – Казахстан, выявлены незадекларированные товары (сухофрукты в ассортименте), стоимость которых составила 48,2 млн тенге. Пресс-служба ДГД по Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДГД по Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДГД по Туркестанской области

По данному факту материалы переданы в Департамент экономических расследований по Туркестанской области для принятия процессуального решения.