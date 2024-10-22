Сигареты на 200 млн тенге хотели "незаметно" ввезти в Казахстан из России

На Казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области пресекли незаконный ввоз крупной партии табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 октября рассказали в пресс-службе КНБ.

"17 октября в автомобильном пункте пропуска "Шаган" Департаментом Погранслужбы КНБ по Западно-Казахстанской области пресечен вывоз крупной партии сигарет. Табачные изделия в количестве 336 тысяч пачек пытались провезти через Государственную границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов", – рассказали в ведомстве.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 200 млн тенге.

Задержанный груз передан в Департамент государственных доходов региона для дальнейшего разбирательства.

В сентябре 2024 года на казахстанско-кыргызской границе золотосодержащие слитки обнаружили в автомобиле Lexus, который пытался проехать в Казахстан через контрольно-пропускной пункт "Кен-Булун". Общий вес слитков составил 3,3 кг