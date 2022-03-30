Испытательный срок для молодежи: какие поправки планируют внести в Трудовой кодекс

Министерством (труда и социальной защиты населения РК. – Прим. ред.) будут инициированы поправки в Трудовой кодекс, который внедрит понятие «молодой сотрудник». Также мы хотим исключить испытательный срок, когда молодого специалиста через три месяца могут уволить. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов

Спикер напомнил, что «на сегодня в трудовом законодательстве предусмотрен испытательный срок, по истечении которого можно уволить сотрудника».

Если мы уберем этот испытательный срок, то если сотрудник не совсем соответствует работе и требуется дополнительное его обучение, работодатель должен будет дополнительно повысить его квалификацию и оставить работника. То есть без основания нельзя будет уволить. Ержан Биржанов

Введение такой нормы в Трудовой кодекс РК, по оценке вице-министра, положительно скажется на трудоустройстве молодежи.