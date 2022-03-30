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Законодательство РК
11:55 30.03.2022

Испытательный срок для молодежи: какие поправки планируют внести в Трудовой кодекс

молодежь, Минсоцтруда РК Фото: pixabay
Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов на брифинге в СЦК сообщил, что Минтруда намерено ввести в Трудовой кодекс понятие «молодой сотрудник» для защиты трудовых прав молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.
Министерством (труда и социальной защиты населения РК. – Прим. ред.) будут инициированы поправки в Трудовой кодекс, который внедрит понятие «молодой сотрудник». Также мы хотим исключить испытательный срок, когда молодого специалиста через три месяца могут уволить.Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов

Спикер напомнил, что «на сегодня в трудовом законодательстве предусмотрен испытательный срок, по истечении которого можно уволить сотрудника».

Если мы уберем этот испытательный срок, то если сотрудник не совсем соответствует работе и требуется дополнительное его обучение, работодатель должен будет дополнительно повысить его квалификацию и оставить работника. То есть без основания нельзя будет уволить.Ержан Биржанов

Введение такой нормы в Трудовой кодекс РК, по оценке вице-министра, положительно скажется на трудоустройстве молодежи.

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