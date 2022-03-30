Непогода оставила часть Нур-Султана без света

С 29 по 30 марта произошло 30 технологических нарушений на электросетях 10 кВ, в том числе 20 – на сетях АО «Астана-РЭК».

Из них 18 устранено, по двум работы продолжаются. На аварийно-восстановительные работы привлечены шесть оперативно-выездных бригад и семь бригад районов. Задействованы спецтехника и ДГУ. «Астана - Региональная Электросетевая Компания»

По информации компании, работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

На данный момент дополнительно задействовано более 19 бригад.

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В АО «Астана-РЭК» рассказали, что основная причина отключений – попадание посторонних предметов на воздушные линии, приводящее к короткому замыканию и повреждению их элементов (обрывы проводов, изоляторов, концевых муфт кабельных линий).