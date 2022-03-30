11:57 30.03.2022
Непогода оставила часть Нур-Султана без света
Фото: pxhere
В результате сильного порывистого ветра и обильных осадков в Нур-Султане произошло 30 технологических нарушений на электросетях, передает Zakon.kz.
С 29 по 30 марта произошло 30 технологических нарушений на электросетях 10 кВ, в том числе 20 – на сетях АО «Астана-РЭК».
Из них 18 устранено, по двум работы продолжаются. На аварийно-восстановительные работы привлечены шесть оперативно-выездных бригад и семь бригад районов. Задействованы спецтехника и ДГУ.«Астана - Региональная Электросетевая Компания»
По информации компании, работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.
На данный момент дополнительно задействовано более 19 бригад.
В АО «Астана-РЭК» рассказали, что основная причина отключений – попадание посторонних предметов на воздушные линии, приводящее к короткому замыканию и повреждению их элементов (обрывы проводов, изоляторов, концевых муфт кабельных линий).
Имеют место повреждения в электроустановках потребителей, повлекшие отключение питающей линии, и т.д. Также имеются отключения электроэнергии на сетях потребителей, электроснабжения коммерческих объектов (сети не на балансе компании). По ним направлены телефонограммы. Включение будет произведено после устранения замечаний и подачи заявок потребителями. «Астана - Региональная Электросетевая Компания»