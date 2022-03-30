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Законодательство РК
12:36 30.03.2022

Токаев назначил трех новых послов Казахстана

назначения Фото: akorda.kz
Указом президента Касым-Жомарта Токаева назначены послы в Словакии, Хорватии и Молдове, сообщает Zakon.kz.

Указ опубликован на сайте Акорды.

  • Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;

  • Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Молдова,– говорится в официальном сообщении.

Еще одним указом президента Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Молдове.

Анастасия Московчук
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