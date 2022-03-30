Токаев назначил трех новых послов Казахстана

Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;