Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Молдове

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству, – говорится в Указе.

Дархан Калетаев родился 14 октября 1972 года в Восточно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Восточно-Казахстанский государственный университет (1994)

Историк

· Национальная Высшая школа государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1996-1997)

Трудовой стаж:

· Специалист 1-й категории, ведущий специалист Комитета по языкам при Кабинете министров Республики Казахстан (1995).

· Ведущий, главный специалист Государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике (1995-1996).

· Заместитель начальника управления Департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры Республики Казахстан, г. Алматы (05.1997-11.1997).

· Начальник отдела молодежной политики Департамента внутренней политики Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (11.1997-2001).

· Заместитель директора Департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (2001-02.2002).

· Директор Департамента молодежной политики Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, г. Астана (02.2002-11.2002).

· Заведующий сектором, заведующий отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, г. Астана (11.2002-2004).

· Заведующий социально-политическим отделом Управления внутренней политики Администрации президента РК, г. Астана (2004-2005).

· Заведующий социально-политическим отделом Администрации президента РК, г. Астана (2005-2006).

· Заведующий отделом государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК, г. Астана (2006-12.01.2007).

· Заместитель руководителя Администрации президента РК (12.01.2007-13.10.2008).

· Управляющий директор «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (11.2009-10.2016).

· Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (04.04.2018-29.06.2018).

· Министр общественного развития РК (03.07.2018-25.02.2019).

· Руководитель Канцелярии премьер-министра РК (25.02.2019-25.03.2019).

· Первый заместитель руководителя Администрации президента РК (25.03.2019-18.12.2019).

· Чрезвычайный и полномочный посол РК в Украине (с 02.2020).

· Чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Молдова по совместительству (с 10.2020).