Токаев назначил трех послов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом 23 октября назначил послов в Индонезии, Мексике и Латвии, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению на сайте Акорды, Сержан Абдыкаримов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Индонезии. Его предшественника, Данияра Сарекенова, освободили от должностей посла РК в Индонезии и в Республике Филиппины по совместительству. Данияр Кабидоллаевич Сарекенов занимал должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Индонезии с мая 2019 года, посла РК в Республике Филиппины по совместительству с мая 2020 года.

Сержан Оралбаевич Абдыкаримов родился в 1976 году, окончил Алматинский государственный университет им. Абая. Дипломатическую карьеру начал в 1998 году в качестве атташе департамента международного экономического сотрудничества МИД РК. В разное время занимал должности в посольствах РК в Южной Корее, Австрии, Великобритании, в МИД РК руководил департаментами информационно-аналитической работы и прогнозных оценок, Европы и Америки, ОБСЕ, общеевропейского сотрудничества, внешнеполитического анализа и прогнозирования. В 2008-2009 годах работал поверенным в делах РК в Болгарии. В качестве посла представлял Казахстан в Чехии, Словакии (по совместительству) в 2015-2019 годах, а также в Азербайджане (в 2019-2023 годах).







Фото: Facebook/kazembbaku

Тимур Примбетов назначен послом Казахстана в Мексике. Его освободили от должности посла Казахстана в Латвии.

Тимур Владимирович Примбетов родился в 1973 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Дипломатическую карьеру начал в качестве референта, атташе, третьего секретаря в департаменте Европы и Америки МИД РК. Впоследствии работал в посольстве РК в Испании, с 2004 по 2018 годы был старшим экспертом, главным инспектором, заведующим сектором в Администрации президента РК. С 2009 по 2018 годы работал заместителем шефа протокола президента РК. В 2018-2019 годах был советником-посланником посольства Казахстана в России. С 2019 года до нынешнего назначения был послом РК в Латвии.





Фото: gov.kz

Вместо Тимура Примбетова послом РК в Латвии теперь будет Даурен Карипов.

Даурен Айтбаевич Карипов родился в 1969 году, окончил Казахский государственный университет мировых языков им. Абылай хана. Карьеру начал в качестве специалиста Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1994-1995). Впоследствии работал в департаменте консульской службы МИД РК с 1995 по 1998 годы, был третьим секретарем посольства РК в Германии (1998-2001), вторым секретарем департамента консульской службы МИД РК (2001-2003). В 2003-2007 годах работал в Генеральном консульстве РК во Франкфурте-на-Майне, в том числе занимал должность консула. Руководил управлением Департамента консульской службы МИД в 2007-2008 годах. Был советником посольства РК в Швейцарии с 2008-го по 2012 годы, советником департамента консульской службы МИД в 2012-2013 годах, советником и советником-посланником посольства РК в ФРГ в 2013-2016 годах, генконсулом РК во Франкфурте-на-Майне с 2016-го по 2019 годы, послом Казахстана в Германии с 2019-го по 2022 годы.





Фото: ablaikhan.kz

Двумя днями ранее, 21 октября, Касым-Жомарт Токаев провел назначения в Генеральной прокуратуре.

