Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у членов ОПГ в Алматинской области

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, боевой арсенал изъят у членов одной из организованных преступных группировок.

За совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и взяты под стражу пятеро членов указанной ОПГ. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий установлены факты организации ими нескольких схронов на территории Алматинской области. Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков

По данным замначальника городского ДП, в тайниках обнаружены и изъяты два автомата «Калашникова» (АКС), два боевых пистолета системы «Макаров» и «ТТ», три нарезных охотничьих карабина, два гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья, три травматических пистолета, а также свыше 200 боеприпасов к различному огнестрельному оружию.

Кроме того, у членов ОПГ изъяты две боевые и четыре светошумовые гранаты, четыре ножа, две переносные радиостанции, а также различные спецсредства – оптические прицелы, бронежилет, дубинка и др. Последний из тайников был обнаружен нами буквально вчера. Берик Абильбеков

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов согласно нормам ст. 287 ч. 3 УК РК проводится досудебное расследование.

Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой предметно будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия и боеприпасов.